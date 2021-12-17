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Столтенберг заявил о готовности НАТО работать вместе с Россией над укреплением доверия

Политика
Столтенберг заявил о готовности НАТО работать вместе с Россией над укреплением доверия
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 17 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок получил российские предложения о гарантиях безопасности.

Подчеркнем, что 16 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО. Одним из пунктов документа предлагается, чтобы Североатлантический альянс предоставила гарантии нерасширения на территорию Украины. В Вашингтоне позднее заявили, что изучают предложения Москвы.

Столтенберг подчеркнул, что любой диалог по этой теме должен принимать во внимание опасения Альянса и мнение Украины. По его словам, НАТО ясно дала понять, что готова работать над укреплением доверия с Россией, передает «Царьград».

Ранее генсек НАТО не исключил «худшего сценария» развития ситуации на Украине. По его словам, военно-политический блок должен быть готов к любым событиям.

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Все новости / Политика / Столтенберг заявил о готовности НАТО работать вместе с Россией над укреплением доверия
украина россия нато столтенберг переговоры
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