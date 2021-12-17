Global Traveler второй год подряд признал «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Москва, 17 декабря. Лучшей авиакомпанией Восточной Европы второй год подряд признали российский «Аэрофлот». Ежегодную награду присудил американский журнал Global Traveler.

Престижную премию «Выбор читателей GT» (GT Tested Reader Survey Awards) «Аэрофлоту» присвоили в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». При этом вручение авторитетной награды, учрежденной отраслевым изданием Global Traveler, прошло уже в 18-й раз.

Помимо ведущего российского авиаперевозчика премии удостоились такие глобальные лидеры в области сервиса, как Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air, United Airlines. Наградная программа исчисляется десятками номинаций, а лучших из лучших определяют посредством голосования, которое проводится среди потребителей премиальных туристических услуг. В этом году участие в опросе приняло более 22 тыс. человек.

Ранее «Аэрофлот» в девятый раз признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» по версии Skytrax. Данная премия в отрасли сопоставима с «авиационным Оскаром».