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Global Traveler второй год подряд признал «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Общество
Global Traveler второй год подряд признал «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Восточной Европы
wikipedia.org  /  Alexander Mishin / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 декабря. Лучшей авиакомпанией Восточной Европы второй год подряд признали российский «Аэрофлот». Ежегодную награду присудил американский журнал Global Traveler.

Престижную премию «Выбор читателей GT» (GT Tested Reader Survey Awards) «Аэрофлоту» присвоили в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». При этом вручение авторитетной награды, учрежденной отраслевым изданием Global Traveler, прошло уже в 18-й раз.

Помимо ведущего российского авиаперевозчика премии удостоились такие глобальные лидеры в области сервиса, как Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air, United Airlines. Наградная программа исчисляется десятками номинаций, а лучших из лучших определяют посредством голосования, которое проводится среди потребителей премиальных туристических услуг. В этом году участие в опросе приняло более 22 тыс. человек.

Ранее «Аэрофлот» в девятый раз признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» по версии Skytrax. Данная премия в отрасли сопоставима с «авиационным Оскаром».

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