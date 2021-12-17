Сотрудники ГИБДД в Твери помогли женщине доставить родственницу в больницу

Тверь, 17 декабря. Сотрудники ГИБДД по Калининскому району Твери сопроводили до медицинского учреждения женщину, которой стало плохо на дороге.

Женщина-водитель ехала на северном выезде из Твери вместе со своей родственницей. В пути 49-летней пассажирке стало плохо, однако из-за плотного потока автомобилей быстро добраться до больницы не представлялось возможным.

Водитель обратилась к сотрудникам ГИБДД Роману Богатову и Кириллу Комарову, которые в этот момент несли дежурство на посту. Полицейские со включенными спецсигналами довезли до больницы пациентку. Медики оказали ей своевременную помощь. Теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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