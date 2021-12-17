Политолог Сатановский высказался о необходимости нового контакта Байдена и Путина

Москва, 17 декабря. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможности скорой встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Песков отметил, что вероятность встречи между главами государств существует. Однако этот вопрос еще находится на стадии согласования. Никаких конкретных сроков пока назвать нельзя.

По словам Сатановского, Байден вполне заинтересован в следующей встрече с Путиным. Американского лидера нельзя назвать авантюристом. Он действует крайне осторожно, поэтому не в его интересах избегать Путина, создавая дополнительную напряженность.

«Байден достаточно осторожен, и в меру сил пытается снизить напряженность хотя бы поговорив с Путиным. Ну поговорит — значит, поговорит. Не поговорит — значит, не поговорит. Это его проблема», — сказал политолог.

Ранее стало известно, что Путин и Байден провели двухчасовую беседу. Переговоры прошли в формате видеозвонка 7 декабря. В ходе контакта лидеры обсудили широкий спектр международных вопросов. Речь идет о ситуации на Украине, расширении НАТО к границам России, а также о кибербезопасности. Байден пообещал, что обсудит с партнерами по Альянсу озвученные темы.