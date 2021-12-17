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Путин: кабмин работает над сохранением мер поддержки МСП в 2022 году

Экономика
Путин: кабмин работает над сохранением мер поддержки МСП в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

, 17 декабря. Правительство России работает на тем, чтобы сохранить меры поддержки малого бизнеса в грядущем году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, он отметил, что положение дел у представителей малого и среднего бизнеса пока остается сложным из-за пандемии коронавируса.

«Ситуация остается сложной, есть определенные ограничения. И мы должны подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», — ответил глава государства на вопрос из зала о продлении мер поддержки бизнеса в следующем году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на этой неделе подписал постановление о порядке действия нового механизма поддержки бизнеса. Он обеспечит «зонтичное» государственное поручительство по выдаваемым кредитам.

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путин малый бизнес мсп поддержка бизнеса
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