Гендиректор «Мегалайна» рассказал о перспективах проектов «Горская» и ТПУ

Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о двух проектах компании, которые получили высокую оценку на заседании экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Первый проект касается развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская». В настоящее время данная территория принадлежит городу и не используется, находится в заброшенном состоянии с несанкционированными свалками и горами строительного мусора. «Мегалайн» планирует построить на территории площадью более 110 гектаров инновационный город, состоящий из четырех кластеров с высокотехнологичным производством, деловыми и общественными пространствами.

«Самым ведущим там будет кластер лайт-индустрии, который будет представлять из себя линейку быстро планируемых объектов площадью от 200 до 2000 кв. метров, где могут разместиться компании малого и среднего бизнеса. Второй кластер будет называться «IT-деревня», и как раз там появятся компании из разряда высокотехнологичных отраслей, которые станут точкой притяжения для молодых специалистов. В третьем кластере разместится гостиничная и деловая инфраструктура, для развития делового туризма в первую очередь и проведения всевозможных деловых мероприятий. И четвертый — это культурный кластер, там будем общедоступная набережная с большим количество социально-культурных объектов, включая музей дамбы, экотропы и многое другое», — рассказал Геннадий Корупятник.

Второй проект направлен на решение транспортной проблемы в Санкт-Петербурге и включает в себя программу по строительству 61-го транспортно-пересадочного узла. По словам гендиректора «Мегалайна», в Санкт-Петербурге предусматривалось создание транспортно-пересадочных узлов еще в рамках принятой в 2014 году программы по развитию транспортной инфраструктуры, однако дальше намерений дело не пошло. Компания подготовила собственный инвестиционный проект создания сети ТПУ и представила его на Петербургском экономическом форуме. Оба проекта получили высокие оценки экспертов «Агентства стратегических инициатив».

«В данный момент проект «Горская» движется довольно неплохо, особенно после того, как АСИ поддержало наш проект. Мы уже подготовили целый ряд заявок городу по передаче первых земельных участков, они находятся на рассмотрении. Мы хотели бы уже весной — в начале лета 2022 года начать строительство, чтобы уже в 2024 году завершить строительство первых объектов», — рассказал Геннадий Корупятник.

Первым в цепочке ТПУ компания намерена построить транспортно-пересадочной узел в Старой деревне.

«Это, наверное, один из самых сложных объектов нашего города. Там сходится сразу пять видов транспорта — метро, трамвайное, троллейбусное и автобусное движение, железнодорожный транспорт. Проблема в том, что пересадочный узел в Старой деревне, как и соседний рынок, возник стихийно. В результате расстояние между некоторыми остановками там превышает 100 метров. Учитывая наш климат, это создает большие неудобства пассажирам, и выглядит все это очень неприглядно. Мы предлагаем единую архитектурную концепцию для ТПУ с единым куполом, чтобы все пересадочные процессы происходили по принципу «сухие ноги». Мы хотим полностью обновить и перестроить также всю транспортную инфраструктуру», — рассказал гендиректор ООО «Мегалайн».

megalinestroy.ru / Мегалайн

По его мнению, строительство ТПУ в Новой деревне решит и другие проблемы района. На прилегающей к ТПУ территории будет создана крупная перехватывающая парковка, планируется строительство бизнес-инфраструктуры и попутных услуг — МФЦ, отделений банков, почты, также детских садов и других социальных объектов.

«Люди смогут непосредственно решать массу своих бытовых проблем, а создание таких перехватывающих крупных стоянок и транспортно-пересадочного комплекса позволит значительно снизить маятниковую миграцию», — отметил Геннадий Корупятник.

Строительство ТПУ в Новой деревне компания намерена начать к лету 2022 года и завершить его в 2024 году. В процессе строительства компания не планирует закрывать движение по существующим видам транспорта, включая метро.

Следующими по замыслам компании «Мегалайн» станут ТПУ на станциях метро Дыбенко, Проспект большевиков и Гражданский проспект.

«Мы наметили для себя несколько самых болевых точек. Эти четыре ТПУ у станций метро будут самыми главными. Всего мы наметили девять первоочередных ТПУ, которые постараемся запустить в работу в первую очередь по мере работы с городом и подготовки соответствующей законодательной базы», — рассказал гендиректор.

Срок реализации проекта по строительству первых 9 ТПУ, по оценкам эксперта, составит 10-15 лет.

«Нашими специалистами разработана финансовая модель, которая предполагает окупаемость проектов «Горская» и строительства ТПУ в горизонте 10–15 лет. В процессе реализации программы строительства ТПУ город получит порядка 136 млрд руб. бюджетных поступлений, на ТПУ будет создано более 30 тыс. новых рабочих мест».

Гендиректор ООО «Мегалайн» надеется, что высокая оценка проектов со стороны АСИ ускорит их согласование в комитетах городской администрации.