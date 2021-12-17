Саммит Россия — Африка проведут в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года

Москва, 17 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что второй саммит Россия — Африка состоится в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, родном для президента Владимира Путина городе, передает Africa Intelligence.

По его словам, от первоначальной идеи собрать участников мероприятия на африканском континенте отказались, поскольку организаторы не смогли договориться о точном месте проведения. Следующие друг за другом председатели Афросоюза — действующий президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, а также предшественники из ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салл не пришли к общему мнению.

Ни один из вариантов не получил единодушной поддержки, поэтому Москва, стремясь избежать создания напряженности между партнерами, рассмотрела каждый. Проведению саммита в Дакаре противостоял президент Уганды Йовери Мусевени. По его мнению, Сенегал не боролся за независимость, поэтому столица страны не подходит для организации мероприятия.

Вариант собраться в Каире не поддержала Эфиопия из-за разногласий с Египтом касательно плотины «Возрождение» (Хидасэ). Соседствующие государства практически «заморозили» ситуацию, поскольку более десяти трехсторонних встреч, состоявшихся в 2021 году для урегулирования спора вокруг эксплуатации дамбы, не дали результатов.

Еще в мае 2019-го ответственным за организацию предстоящего саммита Россия — Африка назначили экс-посла в Саудовской Аравии Олега Озерова. Дипломат свободного говорит по-французски и получил задачу обеспечить присутствие в Санкт-Петербурге как можно большего числа глав континентальных государств. Куратор мероприятия — замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, который также является специальным представителем президента РФ в Африке и на Ближнем Востоке.

В 2019 году в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» 23 октября состоялся масштабный саммит Россия — Африка, продлившийся два дня. Мероприятие такого уровня стало первым в истории отношений Москвы со странами Черного континента, поскольку прилетели более 40 президентов, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По результатам встречи стороны заключили множество взаимовыгодных контрактов.