Минобороны Польши заявило о проблемах с законом у сбежавшего в Белоруссию военного

Варшава, 17 декабря. Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак заявил, что исчезнувший на границе с Белоруссией военнослужащий ВС Польши имел серьезные проблемы с законом.

Отмечается, что минобороны Польши подтвердило информацию об исчезновении своего солдата на восточной границе. По имеющимся данным, военнослужащий 11-го артиллерийского полка пропал в районе местностей Наревка, Семяновка и Семяновского озера. Блащак заявил, что мужчина накануне подал рапорт об увольнении из армии.

«Его никогда не следовало направлять на службу на границе. Я потребовал разъяснений от тех, кто за это отвечает», — сказал министр.

Раннее в Минске сообщили, что польский военный попросил в Белоруссии политического убежища. Мужчина заявил, что он не согласен с политикой Варшавы в отношении беженцев, передает «Царьград».