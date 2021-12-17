Глава ЦБ не исключила еще одного повышения ключевой ставки

Москва, 17 декабря. Денежно-кредитная политика сейчас недостаточно жесткая, чтобы вернуться к целевому уровню инфляции в 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она не исключила, что регулятор может снова повысить ключевую ставку на фоне ускорившейся инфляции. Жесткая монетарная политика Центробанка, по словам Набиуллиной, может затянуться.

«Мы, как я уже сказала, допускаем возможность повышения ключевой ставки, может быть, не одного. Мы действительно в пресс-релизе написали "повышение ключевой ставки" в единственном числе, просто имея в виду, что вероятность нескольких повышений снизилась по сравнению с тем, как мы это видели в октябре», — уточнила глава ЦБ.

Совет директоров регулятора на декабрьском заседании принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Текущее повышение стало седьмым подряд и максимальным с 2017 года.