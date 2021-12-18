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Не все россияне получат декабрьские зарплаты до наступления Нового года

Экономика
Не все россияне получат декабрьские зарплаты до наступления Нового года
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Россияне должны получить зарплаты, пенсии, премии и другие денежные выплаты, заложенные в бюджет, перед новогодними праздниками. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Однако часть сотрудников компаний получит полный расчет за декабрь лишь в январе следующего года. Почему так происходит и является ли это нарушением трудового законодательства, в беседе с ФАН объяснила доктор экономических наук, профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Инга Цыганкова.

По ее словам, расчет за декабрь получат только те сотрудники, в компаниях которых выплата заработной платы приходится на новогодние каникулы.

«Период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в нашей стране — нерабочие праздничные дни. Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный нерабочий день, работодатель обязан выплатить заработную плату накануне данного периода. Получается, выплата зарплаты должна обязательно быть осуществлена в декабре. Исключение — если официально срок выплаты заработной платы приходится на период с 11 по 15 января. Тогда работодатель должен осуществить выплату заработной платы после праздников», — сказала Цыганкова.

Однако, даже если по закону зарплату за декабрь сотрудник должен получить лишь в январе, аванс накануне праздников работодатель должен выдать обязательно.

«Работники не должны совсем остаться без денег накануне праздничных дней! Поэтому аванс обязателен. В случае нарушений со стороны работодателя следует обратиться в Трудовую инспекцию», — подчеркнула она.

Ранее в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов был представлен законопроект, согласно которому российские пенсионеры ежегодно будут получать предновогоднюю выплату. Считается, что такая мера необходима на фоне высокой инфляции, которая негативно влияет на уровень доходов пенсионеров.

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ранхигс зарпалата цыганкова
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