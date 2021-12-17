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Лидер ЦАР обсудил с шейхами ОАЭ укрепление делового сотрудничества между странами

Весь мир
Лидер ЦАР обсудил с шейхами ОАЭ укрепление делового сотрудничества между странами
pixabay.com  / 

Дубай, 17 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел деловую встречу с министром обороны Израиля Бени Ганцем и несколькими шейхами Объединенных Арабских Эмиратов. Мероприятие прошло на полях Всемирной выставки Dubai Expo 2020.

Стороны обсудили инвестиции в перспективные проекты, представленные африканским государством. Также Туадера рассказал собеседникам о потребности республики в финансировании горнодобывающего сектора, геологии, туризма и культуры.

Участники встречи заявили о готовности оказать поддержку ЦАР на ее пути к восстановлению и процветанию, а также сообщили о намерении развивать взаимовыгодные отношения с государством Черного континента.

Ранее Туадера провел переговоры с лидером Объединенных Арабских Эмиратов. Халифа ибн Заид аль-Нахайян пригласил африканского коллегу на Гран-при «Формулы 1» и провел ему экскурсию по Большой мечети в столице страны.

В общей сложности на Dubai Expo 2020 разместили 192 павильона. Впервые в истории мероприятия каждой стране-участнице выделили собственное пространство для демонстрации инноваций.

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африка цар
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