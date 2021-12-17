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Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» превысили 500 млн рублей в России

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 17:14
Общество
Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» превысили 500 млн рублей в России
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Москва, 17 декабря. Новая часть фильма про Человека-паука режиссера Джона Уоттса собрала в России уже более 500 млн рублей. Эксперты прогнозируют, что новый боевик от Marvel соберет не менее миллиарда рублей в прокате к концу выходных.

Третья часть франшизы в день российской премьеры собрала более 240 тысяч рублей, об этом свидетельствуют данные сайта Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Рекорд по сборам кинокартина также установила в Великобритании. Премьерный день показа фильма во Франции собрал более 4 млн долларов. В Италии за день кассовые сборы третьей части супергеройского кино составили 3,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, фильм «Человек-паук: Нет пути домой» еще до премьеры получил первые отзывы критиков на известном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Кинокартине удалось заработать высшую оценку экспертов.

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кино marvel Человек-Паук 3
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