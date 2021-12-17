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Власти ЦАР создадут орган контроля за дорожными происшествиями

Весь мир
Власти ЦАР создадут орган контроля за дорожными происшествиями
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 17 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики займется решением проблем с беспорядками на дорогах, заявил премьер-министр Анри-Мари Дондра. Об этом сообщили сотрудники издания Ndjoni Sango.

Политик отметил, что власти обеспокоены увеличением числа ДТП и случаев вымогательства. В связи с этим государственный аппарат приступил к разработке мер пресечения нарушений.

«Мы будем бороться с беспорядками во всех их формах. Первым шагом станет создание специальной бригады для контроля за дорожными происшествиями. Также мы пересмотрим законы 2012 года, определяющие количество контрольно-пропускных и досмотровых пунктов. Правительство привержено к решению этой проблемы, и совместными усилиями мы с ней справимся», — заявил премьер-министр.

Ранее Национальная школа администрации и судебной власти Центральноафриканской Республики (ENAM) провела для 36 сотрудников пенитенциарных учреждений курс по обучению технике быстрого реагирования. Главной целью сессии стало повышение уровня безопасности в уголовно-исполнительной системе.

 

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