Дамаск, 17 декабря. Новая партия гуманитарной помощи из России прибыла в аэропорт Дамаска. Груз общей массой в четыре тонны включает в себя все необходимое для открытия класса по изучению русского языка в «Школе героев», построенной при отце действующего лидера Башара Асада — Хафезе Асаде — для детей, чьи родители погибли за свободу Сирийской Арабской Республики (САР).

Среди доставленной российской помощи — школьные ранцы, учебники, канцелярские принадлежности, доски, стулья, парты. Часть предметов подлежит распределению по другим сирийским учебным заведениям в южных провинциях — Деръа и Эс-Сувейда.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) на протяжении нескольких лет проводит регулярные гуманитарные акции в Сирии для поддержки населения, сталкивающегося с оставшимися последствиями продолжительного вооруженного конфликта и действующих экономических санкций со стороны стран Запада.

Подобные мероприятия включают в себя распределение продуктовых наборов, теплых вещей и средств гигиены, оказание бесплатной медицинской помощи для всех нуждающихся, разминирование территорий, освобожденных от незаконных вооруженных бандформирований.

В ноябре текущего года в провинции Латакия началось строительство центра изучения русского языка. Новое учреждение будет носить имя Владимира Шухова — инженера, архитектора, изобретателя и ученого. Заведение предназначено для местных студентов, которые хотят в дальнейшем получать высшее образование в России. Преподаватели проведут для них ускоренные курсы русского языка длительностью в один год.