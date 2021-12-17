Tencent: глава Генштаба ВС РФ Герасимов одной фразой обесценил угрозы США в адрес России

Пекин, 17 декабря. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов послал серьезное предупреждение США, которые в последнее время ведут себя чересчур агрессивно и угрожают Москве ядерным оружием.

В публикации китайского издания Tencent говорится, что Герасимову хватило одного аргумента, чтобы обесценить угрозы США в адрес России. Отмечается, что Вашингтон в последнее время все чаще поднимает тему возможного введения антироссийских санкций и совершает беспочвенные выпады в адрес Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Недавно сенатор Роджер Уикер даже пригрозил русским ядерным ударом, передает «ПолитРоссия».

Чтобы напомнить американской стороне о реальных возможностях российской армии, Герасимов заявил, что порядка 95% ядерных пусковых установок государства находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Он подчеркнул, что этих сил вполне достаточно для сдерживания оппонентов.

«Козырная карта России явно удивила Соединенные Штаты. Хотя сила США не меньше, чем у России, если страны действительно начнут войну такого масштаба, она не будет стоить того», — говорится в статье.

По мнению экспертов, глава Генштаба ВС РФ одной фразой поставил американцев на место. Подобное заявление было сделано в расчете на то, что его услышат в Вашингтоне и перестанут бездумно пугать Россию ядерным ударом.

Ранее сообщалось, что США пытаются выяснить пределы терпения России. По мнению политологов, именно поэтому глава Белого дома Джо Байден заявляет о желании добиться «определенности» в отношениях с Москвой.