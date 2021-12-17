Путин заявил, что обновление Госдумы идет ей на пользу

Москва, 17 декабря. Обновление состава депутатов Госдумы идет ей на пользу, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Помимо этого, лидер РФ отметил, что появление новых лиц в РСПП также является «хорошим сигналом».

«При формировании Государственной думы "Единая Россия" пошла на то, чтобы обновить 50% своего состава. И это в принципе идет ей на пользу», — подчеркнул Путин.

Ранее на съезде российский президент признался, что не смог разобраться в своем почерке. По словам Путина, он записывал тезисы выступления одного из участников, но потом не смог понять, что именно написал.