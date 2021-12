Администрация Байдена просит Верховный суд обязать весь медперсонал прививаться от COVID-19

Вашингтон, 17 декабря. Администрация президента США Джо Байдена попросила Верховный суд восстановить требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для работников в сфере здравоохранения по всей стране. Об этом сообщает CBS News.

