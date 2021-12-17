Администрация Байдена просит Верховный суд обязать весь медперсонал прививаться от COVID-19

Вашингтон, 17 декабря. Администрация президента США Джо Байдена попросила Верховный суд восстановить требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для работников в сфере здравоохранения по всей стране. Об этом сообщает CBS News.

Justice Dept asks Supreme Court to allow vaccine mandate for health care workers https://t.co/XNe0eX5JsL — CBS News (@CBSNews) December 17, 2021

Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой отменить два запрета на обязательную вакцинацию, которые были вынесены окружными судами США для Луизианы и Миссури. В ведомстве отмечают, что это требование «будет спасать сотни или даже тысячи жизней каждый месяц». Как утверждают в министерстве, вакцинация необходима, поскольку в стране зарегистрировано более 800 тыс. смертей от COVID-19. Кроме того, в США распространяется новый вариант коронавируса «Омикрон».

Запрос от администрации Байдена поступил через день после того, как пятый окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане отменил общенациональный запрет на обязательную вакцинацию. Федеральный законопроект столкнулся с противостоянием и в других штатах, в основном возглавляемых республиканцами. Власти утверждают, что он является незаконным и усугубит нехватку кадров в сфере здравоохранения, особенно в сельских районах.

Власти США 15 декабря отчитались о том, что количество погибших от COVID-19 превысило 800 тысяч человек. Считается, что реальное число умерших от инфекции значительно выше. При сохранении существующих тенденций к 1 марта в США жертвами пандемии станут более 880 тысяч американцев.