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В ДНР появится онлайн-приложение «Народный контроль»
Общество
В ДНР появится онлайн-приложение «Народный контроль»
unsplash.com  /  NordWood Themes

Донецк, 17 декабря. В ДНР по личному поручению главы республики разработают приложение «Народный контроль», призванное обеспечить взаимодействие государственных служащих с жителями страны.

Руководитель Народной дружины Владимир Тараненко рассказал, что приложение поможет наблюдать за состоянием сфер жизнедеятельности ДНР по отраслям, передает информационное агентство «Новороссия».

С помощью приложения жители республики будут оперативно сообщать, например, о невывозе мусора, необходимости ремонта, что позволит власти быстро найти решение проблемы.

Ранее сообщалось, что на восстановление жилых и социальных объектов ДНР будет выделено 1,4 миллиарда рублей. В 2022 году в республике планируется восстановить порядка 450 объектов жилого фонда, социальной сферы и ЖКХ.

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днр приложение власть взаимодействие
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