Рябков: Россия ответит на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва, 17 декабря. Появление американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведет к изменению позиции Москвы по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предлагал странам Североатлантического альянса подписать соглашение о взаимном отказе от размещения РСМД. Сейчас Москва строго придерживается моратория в этой сфере. Однако позиция РФ в этом вопросе может измениться, если где-то в мире появятся аналогичные системы американского производства, констатировал Рябков.

«Стоит вспомнить контекст и предупредить, что появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось и по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно. Потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», — заявил дипломат.

Ранее Рябков призвал страны НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой всех надежных механизмов верификации. Однако, скорее всего, члены Альянса в настоящее время не готовы к таким шагам.