Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 17:35
17:31
Африка
Саммит Россия — Африка проведут в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года
17:30
Политика
Договорятся с Донбассом: к каким поворотам может привести энергокризис на Украине
17:28
Экономика
Путин: кабмин работает над сохранением мер поддержки МСП в 2022 году
17:27
Происшествия
Сына председателя подмосковного отделения «Яблока» заподозрили в краже денег у пенсионерки
17:25
Общество
Поломка светофора на проспекте Маршала Жукова в Петербурге провоцирует риск ДТП
17:24
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке
17:24
Происшествия
Суд арестовал водителя Volkswagen, сбившего двух человек на Невском проспекте
17:24
Шоу-бизнес
Комик Тамби Масаев спросил у Реввы, как ему удалось из гадкого утенка стать красавцем
17:24
Армия
Минобороны Польши заявило о проблемах с законом у сбежавшего в Белоруссию военного
17:23
Экономика
Глава ЦБ не исключила еще одного повышения ключевой ставки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рябков: Россия ответит на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 16:59
Армия
Рябков: Россия ответит на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 17 декабря. Появление американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведет к изменению позиции Москвы по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предлагал странам Североатлантического альянса подписать соглашение о взаимном отказе от размещения РСМД. Сейчас Москва строго придерживается моратория в этой сфере. Однако позиция РФ в этом вопросе может измениться, если где-то в мире появятся аналогичные системы американского производства, констатировал Рябков.

«Стоит вспомнить контекст и предупредить, что появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось и по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно. Потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», — заявил дипломат.

Ранее Рябков призвал страны НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой всех надежных механизмов верификации. Однако, скорее всего, члены Альянса в настоящее время не готовы к таким шагам.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Рябков: Россия ответит на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе
сша мид рф рябков ракеты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать