Обвал лиры спровоцировал остановку работы Стамбульской биржи

Стамбул, 17 декабря. Биржа Стамбула объявила о приостановке торгов. Это произошло на фоне падения национальной валюты Турции.

Турецкая лира в пятницу второй день подряд бьет рекорд своего падения. Валюта обесценилась по отношению к доллару до 16,19 лиры за единицу американской валюты.

С начала 2021 года турецкая лира девальвировалась вдвое. Это стало одним из крупнейших падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе доллар стоил около 7,3 лиры.

Экономика Турции на фоне обвала национальной валюты получила 10 миллиардов долларов инвестиций от Объединенных Арабских Эмиратов. Такое заявление агентству Anadolu ранее сделал глава Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан аль-Сувайди.