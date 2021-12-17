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Григорий Лепс вышел на связь с поклонниками после слухов о госпитализации

Шоу-бизнес
Григорий Лепс вышел на связь с поклонниками после слухов о госпитализации
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 17 декабря. Музыкант Григорий Лепс обратился к подписчикам на фоне подозрений в проблемах со здоровьем. Артист поделился подробностями о своем самочувствии.

Поклонников взволновали слухи о состоянии Григория Лепса после появления новостей о его госпитализации. Некоторые предположили, что его подвело здоровье на фоне развода с супругой после 20 лет в браке. Артист решил расставить все точки над «i» и связался с встревоженными подписчиками в Instagram.

«Ну что, вас очередной раз ввели в заблуждение, что я в очередной раз умер. Никогда, не дождетесь. У меня был гипертонический криз, я все же решил лечь в больницу. Никаких вопросов к здоровью у врачей нет. Сердце в порядке, с сосудами в порядке», — заверил артист.

Лепс отметил, что иногда люди переживают срывы из-за напряжения. Музыкант также подчеркнул: он слишком долго удерживался на плаву, что давалось ему с трудом в 59 лет. Однако теперь он вернулся в норму и уже готов выйти на сцену с новым концертом «Рождество с Григорием Лепсом» в «Крокус Сити Холле».

По слухам, артист дважды оказывался в больнице. Также появилась информация о том, что врачи заподозрили у Лепса гипертонический криз и психологические проблемы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Григорий Лепс вышел на связь с поклонниками после слухов о госпитализации
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