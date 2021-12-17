Набиуллина заявила о повышении зарплат россиян двузначными темпами

Москва, 17 декабря. Российские предприятия все чаще вынуждены повышать зарплаты сотрудникам двузначными темпами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Одним из основных факторов роста зарплат россиян она назвала нехватку работников. Компаниям сложно догонять увеличивающийся спрос, что свидетельствует об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда, объяснила глава Центробанка.

ЦБ РФ по итогам декабрьского заседания совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Регулятор не исключил, что усиление структурного дефицита кадров может привести к отставанию темпов роста производительности труда от уровня зарплат.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что зарплаты россиян растут не только в номинальном значении, но и в реальном. Перед этим глава государства отмечал, что борьба с бедностью является одним из главных приоритетов государства.