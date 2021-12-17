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Владимиру Путину презентовали перспективные проекты компании «Мегалайн»

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16 декабря в Москве прошло заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем президенту России представили ряд перспективных проектов. Среди них задумки компании «Мегалайн», которые реализуются в Санкт-Петербурге: это реновация КЗС «Горская» и строительство транспортно-пересадочных узлов.

«Горская» станет высокотехнологичным, деловым и общественным пространством. А ТПУ позволят петербуржцам и гостям удобнее добираться в любую точку города. Глава государства оценил инициативы «Мегалайна». Об этом гендиректор компании рассказал на брифинге в Медиагруппе «Патриот».

«Я очень надеюсь, что власти теперь включат повышенную скорость и начнут быстрее продвигать те вопросы, которые зависят только от них. Это вопросы, связанные с законодательными пунктами, с передачей земельных участков. Пока время позволяет начать все в срок, как мы и планировали в конце весны — к лету следующего года», — сказал Геннадий Корупятник, генеральный директор ООО «Мегалайн».

«Мегалайн» планирует, что первые объекты «Горской» будут введены в 2024 году. Полностью проект будет реализован уже в 2025 году.

Первый транспортно-пересадочный узел планируется открыть в 2024 году. Пилотным станет ТПУ в районе «Старой Деревни». Планируется построить 61 такой узел — это решит проблему транспортной доступности и безопасности.

Реализация проектов даст Санкт-Петербургу 30 тысяч рабочих мест.

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путин мегалайн
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