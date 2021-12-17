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Китай нарастил объемы поставок иранской нефти на 40%

Весь мир
Китай нарастил объемы поставок иранской нефти на 40%
ТАСС  /  Marcos Moreno

Пекин, 17 декабря. Китай в ноябре увеличил импорт иранской нефти примерно на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщает Bloomberg, независимые нефтеперерабатывающие заводы КНР получили новые импортные квоты, благодаря чему дешевая и доступная нефть, поступающая по трубопроводам из России и прибывающая на танкерах из Исламской Республики, стала более востребованной.

Ранее власти КНР на фоне пандемии коронавируса и роста цен на топливо в текущем году начали сокращать импорт этого сырья, продавая заводам накопленные за предыдущие годы резервы. Таким образом власти стремились поддерживать стабильность цен на горючее внутри страны. Некоторые эксперты тогда отметили, что это лишь временное явление.

По данным Bloomberg, в прошлом месяце Китай ввез из Ирана около 18 миллионов баррелей нефти, что стало самым высоким показателем с середины лета. Причиной интереса независимых НПЗ к поставкам Тегерана является более низкая цена за баррель по сравнению с маркой Brent, последняя обычно дороже приблизительно на 4–5 долларов. Однако, считает издание, в ближайшее время импорт вновь может быть ограничен, как из-за исчерпания квот, так и по причине антииранских санкций со стороны США.

Несмотря на введенные ограничения Вашингтона против Ирана, Китай никогда не прекращал сотрудничество с Исламской Республикой. По официальным заявлениям властей КНР, поставки нефти не осуществляются еще с декабря 2020 года, однако фактически они не останавливались — две страны активно пользуются услугами посредников. Исламская Республика отправляет танкеры с отключенными датчиками отслеживания, которые переливают черное золото на корабли других государств. В итоге иранское сырье прибывает в порты Китая под флагами Омана или Малайзии.

В сентябре дипломаты из США призвали Пекин ограничить сотрудничество с Тегераном, поскольку оно снижает эффект введенных против Ирана санкций и усиливает его позицию на переговорах по возвращению к ядерной сделке в Вене. Однако представляется сомнительным, чтобы США пошли на какие-то жесткие меры в отношении Китая: любые серьезные ограничения против промышленного гиганта чреваты крайне нежелательными последствиями для самих Соединенных Штатов.

КНР является главным торговым партнером для Ирана. Сотрудничество с Пекином позволяет ему бороться с бойкотом со стороны Вашингтона и его союзников, наносящим значительный ущерб экономике Исламской Республики. Несмотря на все усилия и запреты США, Тегеран продолжает увеличивать прибыль от экспорта, значительную часть которого составляет нефть, что постепенно снижает эффективность «политики максимального давления» Вашингтона в отношении республики.

Таким образом, США теряют рычаги воздействия на Иран за столом переговоров в Вене, что является для них сценарием крайне нежелательным. Снятие санкций пока остается основным требованием республики, но по мере укрепления ее экономики этот вопрос может стать лишь символическим, а шанс добиться отказа Тегерана от достигнутых успехов по ядерной программе будет утрачен навсегда.

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нефть китай иран экономика
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