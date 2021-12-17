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Путин: санкционные ограничения стали инструментом конкурентной борьбы

Политика
Путин: санкционные ограничения стали инструментом конкурентной борьбы
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 декабря. Санкции стали инструментом конкурентной борьбы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Касаясь темы санкций, Путин привел в пример ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за ограничений остался без импортных комплектующих для крыла. В результате российские специалисты смогли решить проблему, но вывод самолета на рынок затормозился.

«Абсолютно очевидно — это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое», — высказался Путин.

Президент добавил. что Россия должна реагировать на любые вызовы, для которых всегда найдется повод.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении Евросоюза. Он напомнил, что изначальные санкции вводила не Москва.

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