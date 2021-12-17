Украинский политик Тягнибок: Киев должен добиться новых поставок оружия от США и Британии

Киев, 17 декабря. Украина должна добиваться от США и Британии новых поставок оружия, а также требовать для себя статус основного союзника вне НАТО, заявил украинский политик Олег Тягнибок.

По его словам, Киев должен сделать интеграцию в НАТО своей приоритетной целью. При этом он усомнился, что Североатлантический альянс ждет Украину с распростертыми руками. Он напомнил, что страну уже давно кормят только обещаниями.

«Сколько раз уже было нам сказано – Украина, вы в далеком будущем в НАТО только сможете вступить. Что это значит? Это значит, нам нужно требовать больше», — считает Тягнибок.

Тягнибок предложил Киеву «действенный способ» стать союзником США. По его словам, нужно заключить с Вашингтоном соглашения по безопасности. Он также посоветовал заручиться поддержкой Британии.

«Нужно требовать статус основного союзника вне НАТО, а не придумывать те глупости, которые сегодня власть рассказывает, якобы это не приоритетно и не нужно. Нужно спасать страну», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос президента Украины Владимира Зеленского относительно вступления его страны в Альянс. В Киеве посчитали унизительным такой подход к сотрудничеству, передает «Царьград».