Мэр Нижневартовска Кощенко презентовал «город будущего» с мета-грибами

Ханты-Мансийск, 17 декабря. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выступил с необычной презентацией перед губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

В своей презентации Кощенко представил «город будущего», каким Нижневартовск может выглядеть через 50 лет.

Градоначальник рассказывал о концепции развития города, использовав необычную иллюстрацию. На картинке с надписью «Нижневартовск 2070» красовались мета-грибы на въезде в город, слон и огромная надпись Green City, похожая на аналогичные буквы в Голливуде. Также на картинке изображен водопад и небоскребы, а сверху летит самолет-кукурузник.

В соцсетях иллюстрацию высмеяли и отметили, что вряд ли нижневартовцы хотят жить в таком городе. В мэрии же указали, что бурная реакция им непонятна, так как это всего лишь абстрактная иллюстрация из интернета.

«Конечно, эта картинка не имеет никакого отношения к реальному проекту. Обложка идеи большого прекрасного абстрактного будущего. Она не привязана ни к какой теме. Это рисунок, сопровождающий презентацию, чтобы ее просто немного разнообразить», — пояснили в мэрии.

Мэром Нижневартовска Кощенко стал 3 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что ХМАО-Югра планирует провести в округе в 2023 году Большой детский фестиваль совместно с фондом Сергея Безрукова. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.