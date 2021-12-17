Российским пенсионерам рассказали, стоит ли ждать предновогодних выплат

Москва, 17 декабря. Руководитель Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал журналистам о характере предновогодних пособий для граждан пенсионного возраста. Его слова передает «ФедералПресс».

Один из комитетов Государственной думы направил на рассмотрение в кабинет министров проект закона, который предполагает учреждение денежных выплат для пенсионеров во время наиболее масштабных трат, чтобы компенсировать финансовые потери людей. При этом авторы документа предлагают сделать такие выплаты ежегодными.

Отмечается, что подобные идеи фигурировали и ранее, но до этого законотворцы не предлагали закрепить такие социальные пособия и сделать их постоянными.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», – заявил министр труда корреспонденту РИА Новости, комментируя ситуацию с учреждением выплат пенсионерам к Новому году.

Сейчас вводятся обновления в график зачисления пенсионных пособий для некоторых граждан в декабре. Речь идет о средствах, переводимых по линии Пенсионного фонда РФ. Это касается россиян, получающих деньги на «пластик».