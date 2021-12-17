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США обсуждают с союзниками по НАТО предложения России по гарантиям безопасности

Политика
США обсуждают с союзниками по НАТО предложения России по гарантиям безопасности
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 17 декабря. Американские власти ознакомились с предложениями России о гарантиях безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отметим, что 17 октября МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО. Согласно документу, военно-политический блок обязуется исключить присоединение к себе Украины и дальнейшее расширение на восток.

«Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами», — заявила Псаки в ходе брифинга.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва готова буквально «хоть завтра» начать переговоры с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что все представленные предложения должны рассматриваться комплексно.

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Все новости / Политика / США обсуждают с союзниками по НАТО предложения России по гарантиям безопасности
россия договор сша безопасность нато псаки
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