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Путин сообщил, что в 2022 году федеральный бюджет будет профицитным

Экономика
Путин сообщил, что в 2022 году федеральный бюджет будет профицитным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 декабря. Федеральный бюджет в 2022 году будет профицитным, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в конце октября заявлял, что России удалось нормализовать свою экономическую политику, в связи с чем бюджет страны в 2021 году ожидается с профицитом. В прошлом году на фоне масштабных мер поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии образовался бюджетный дефицит, напомнил Путин.

На прошлой неделе президент подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, в следующие два года бюджет будет профицитным. Однако в 2024 году ожидается дефицит в размере 0,3% ВВП. В то же время закон предусматривает постепенное увеличение Фонда национального благосостояния в 2023-2024 годах. Предполагается, что к концу 2024 года средства ФНБ должны вырасти до 23,267 трлн рублей.

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