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Леонков: советские разработки позволили России создать уникальный боевой лазер

Армия
Леонков: советские разработки позволили России создать уникальный боевой лазер
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 декабря. Уникальный советский комплекс 1К17 «Сжатие» позволил заложить основу для развития лазерного оружия в России, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью «ПолитЭксперту» он рассказал об испугавшем НАТО сверхмощном боевом лазере «Сжатие», способном уничтожить любую электронику. По его словам, современные российские разработки основаны на наследии и опыте инженеров из СССР. Советский лазерный комплекс стал настоящим технологическим прорывом и не имел аналогов в мире.

«Вместо орудия в башне "Мста-С" были размещены 12 лазеров, которые в точке фокуса генерировали мощную энергию для поражения оптико-электронных приборов устройств противника», — рассказал Леонков.

По его словам, от серийного производства «Сжатия» решили отказаться по ряду причин. Комплекс не был лишен недостатков, среди которых основными были быстрый перегрев и крайне низкая скорострельность. Леонков отметил, что труд советских инженеров не был напрасным, потому что их разработки позволили России создать уникальный боевой лазер.

«Основное его назначение — бороться с электронными системами, комплексами разведки, высокоточным оружием. Система прошла госиспытания, показала соответствие тактико-техническим требованиям», — говорит аналитик.

Леонков подчеркнул, что советские разработки стали мощным подспорьем для современных достижений ВПК России. Если бы в СССР не создали «Сжатие», то проектирование «Пересвета» заняло бы у конструкторов гораздо больше времени.

Ранее сообщалось, что у России появился боевой лазер для борьбы со спутниками противника. Он станет одним из эшелонов противокосмической обороны РФ.

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россия пересвет лазерное оружие сжатие
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