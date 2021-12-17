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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян не злоупотреблять англицизмами в речи

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 16:15
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Общество
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян не злоупотреблять англицизмами в речи
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 17 декабря. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что россияне злоупотребляют англицизмами в своей повседневной речи.

Матвиенко предложила слова «кешбэк» и «каршеринг» заменить русскими аналогами. Таким мнением она поделилась на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Хватит нам увлекаться этим. Посмотрите, как берегут свой язык страны, где небольшая численность населения, где язык не очень распространен. Они даже на сугубо компьютерные технические вещи создают аналог на своем родном языке», — объяснила спикер Совфеда.

Орфографическая комиссия РАН ранее заключила, что в проекте новых правил русского языка от Минпросвещения «полностью отсутствует научный аппарат». В ведомстве пообещали прислушаться к мнению экспертов.

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матвиенко русский язык англицизмы
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