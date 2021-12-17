Лоза объяснил, почему альбом со звуками птиц обошел ABBA в австралийском рейтинге

Москва, 17 декабря. Поэт-песенник Юрий Лоза высказался о феномене популярности альбома «Песни исчезновения», состоящего из пения птиц. Музыкант связал успех пластинки с потребностью слушателей в отдыхе.

Альбом «Песни исчезновения» — проект звукооператора Дэвида Стюарта, который неожиданно завоевал успех в австралийском хит-параде ARIA Charts. Поэт-песенник Юрий Лоза прокомментировал неожиданное открытие в мире музыки. Артист отметил, что пение птиц позволяет аудитории отвлечься от суеты и отдохнуть, передает телеканал «360».

«Люди хотят покоя, тишины, чего-то такого, что их хотя бы на какое-то время вытащит из суеты. А что нас может выдернуть? Звуки природы! Людям нужно на чем-то успокаиваться. Вы поставили этот альбом, если находитесь где угодно, — и вы как будто в райском лесу», — предположил артист в беседе с изданием Daily Storm.

Популярность «Песен исчезновения» позволила альбому выйти в пятерку главных сборников австралийского музыкального чарта. Так, треки обошли хиты группы ABBA и рэпера The Weeknd.

Группа ABBA ранее попыталась завоевать место в музыкальных рейтингах с треком Little Things. Специально для песни музыканты представили трогательный клип, приуроченный к Рождеству.