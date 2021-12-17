Сенатор Пушков указал на ошибки Столтенберга в заявлении по Украине

Москва, 17 декабря. Сенатор Алексей Пушков детально прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Украине.

По его словам, глава Североатлантического альянса совершает принципиальные ошибки, высказывая свои оценки касательно ситуации в регионе и перспективах вступления Украины в НАТО. Пушков отметил, что Столтенберг постоянно применял хитрые уловки. Генсек говорил, что Альянс придерживается позиции о праве всех стран самостоятельно определять свою внешнюю политику.

«Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке», — пресек на корню попытку манипуляций Пушков.

Вместе с тем сенатор обратил внимание на заявление Столтенберга о том, что отношения Украины и НАТО не касаются России.

«Включение в Альянс Украины, имеющей протяженную границу с Россией, приведет к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности», — резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что ситуация на Украине будет развиваться по благоприятному сценарию. При этом Альянс должен готовиться к наихудшим прогнозам, подытожил он.