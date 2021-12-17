Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 17:33
17:31
Африка
Саммит Россия — Африка проведут в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года
17:30
Политика
Договорятся с Донбассом: к каким поворотам может привести энергокризис на Украине
17:28
Экономика
Путин: кабмин работает над сохранением мер поддержки МСП в 2022 году
17:27
Происшествия
Сына председателя подмосковного отделения «Яблока» заподозрили в краже денег у пенсионерки
17:25
Общество
Поломка светофора на проспекте Маршала Жукова в Петербурге провоцирует риск ДТП
17:24
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала фото с Красной площади в шубе-жакете и фатиновой юбке
17:24
Происшествия
Суд арестовал водителя Volkswagen, сбившего двух человек на Невском проспекте
17:24
Шоу-бизнес
Комик Тамби Масаев спросил у Реввы, как ему удалось из гадкого утенка стать красавцем
17:24
Армия
Минобороны Польши заявило о проблемах с законом у сбежавшего в Белоруссию военного
17:23
Экономика
Глава ЦБ не исключила еще одного повышения ключевой ставки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден признал, что его инфраструктурный план не будет принят в 2021 году

Весь мир
Байден признал, что его инфраструктурный план не будет принят в 2021 году
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 17 декабря. Президент США Джо Байден признал, что принятие инфраструктурного плана стоимостью два трлн долларов застопорилось минимум до начала 2022 года. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Президент во время своего выступления 16 декабря сказал, что он ведет диалог с главным противником законопроекта, сенатором-демократом от Западной Виргинии Джо Манчиным, и тот заявил о своей поддержке. Байден сказал, что он также проинформировал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера большинства в Сенате Чака Шумера о последнем раунде переговоров. Президент и Шумер заинтересованы как можно скорее представить законопроект в Сенат для голосования.

«Я верю, что мы преодолеем наши разногласия и продвинем лучший план восстановления, даже перед лицом ожесточенной республиканской оппозиции», — говорится в заявлении президента.

Манчин против

Манчин с самого начала не поддержал законопроект, представленный администрацией Байдена. По мнению сенатора, некоторые части нужно корректировать, потому что в нынешнем видео он достаточно дорогостоящий и может повлиять на уровень инфляции в стране. Манчин также выступил против роста ставки корпоративного налога с 21 до 28%, он считает справедливым увеличение на 3–4% максимум. Весь пакет законопроекта, по его мнению, не должен превышать 1,5 трлн долларов.

Инфраструктурный план

Инфраструктурный план, который оценивается в два триллиона долларов, подразумевает инвестиции по нескольким направлениям: транспортная инфраструктура, повышение качества жизни и производительности бизнеса и программу поддержки пожилых людей. В частности, порядка 174 миллиарда будут вложены в развитие электрического транспорта, 115 миллиардов в строительство шоссе, дорог и мостов. Еще 55 миллиардов предусмотрено на модернизацию систему питьевой воды, еще 400 миллиардов планируют потратить на программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью. Оплатить все расходы Байден предлагает за счет увеличения налога на крупные корпорации и богатых американцев, точная сума взиманий еще обсуждается.

Байден признал, что его инфраструктурный план не будет принят в 2021 году
Федеральное агентство новостей /

Госдолг США

Fox Bussiness со ссылкой на исследование сообщил, что план президента по развитию инфраструктуры в стране может привести к росту госдолга США на 16,4% и к снижению ВВП почти на 5% к 2050 году. 15 декабря американский Сенат одобрил законопроект об увеличении заимствований до 31,4 триллиона долларов. Благодаря этому, власти предотвратили потенциальный дефолт. По словам министра финансов Джанет Йеллен, если бы закон не был одобрен, то после 15 декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Байден признал, что его инфраструктурный план не будет принят в 2021 году
Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Байден признал, что его инфраструктурный план не будет принят в 2021 году
сша байден госдолг сша инфраструктурный план
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать