Байден признал, что его инфраструктурный план не будет принят в 2021 году

Вашингтон, 17 декабря. Президент США Джо Байден признал, что принятие инфраструктурного плана стоимостью два трлн долларов застопорилось минимум до начала 2022 года. Об этом сообщил телеканал ABC News.

President Joe Biden has all but acknowledged negotiations over his sweeping domestic policy package will likely push into the new year. https://t.co/VnnbcccB5p — ABC News (@ABC) December 17, 2021

Президент во время своего выступления 16 декабря сказал, что он ведет диалог с главным противником законопроекта, сенатором-демократом от Западной Виргинии Джо Манчиным, и тот заявил о своей поддержке. Байден сказал, что он также проинформировал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера большинства в Сенате Чака Шумера о последнем раунде переговоров. Президент и Шумер заинтересованы как можно скорее представить законопроект в Сенат для голосования.

«Я верю, что мы преодолеем наши разногласия и продвинем лучший план восстановления, даже перед лицом ожесточенной республиканской оппозиции», — говорится в заявлении президента.

Манчин против

Манчин с самого начала не поддержал законопроект, представленный администрацией Байдена. По мнению сенатора, некоторые части нужно корректировать, потому что в нынешнем видео он достаточно дорогостоящий и может повлиять на уровень инфляции в стране. Манчин также выступил против роста ставки корпоративного налога с 21 до 28%, он считает справедливым увеличение на 3–4% максимум. Весь пакет законопроекта, по его мнению, не должен превышать 1,5 трлн долларов.

Инфраструктурный план

Инфраструктурный план, который оценивается в два триллиона долларов, подразумевает инвестиции по нескольким направлениям: транспортная инфраструктура, повышение качества жизни и производительности бизнеса и программу поддержки пожилых людей. В частности, порядка 174 миллиарда будут вложены в развитие электрического транспорта, 115 миллиардов в строительство шоссе, дорог и мостов. Еще 55 миллиардов предусмотрено на модернизацию систему питьевой воды, еще 400 миллиардов планируют потратить на программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью. Оплатить все расходы Байден предлагает за счет увеличения налога на крупные корпорации и богатых американцев, точная сума взиманий еще обсуждается.

Федеральное агентство новостей /

Госдолг США

Fox Bussiness со ссылкой на исследование сообщил, что план президента по развитию инфраструктуры в стране может привести к росту госдолга США на 16,4% и к снижению ВВП почти на 5% к 2050 году. 15 декабря американский Сенат одобрил законопроект об увеличении заимствований до 31,4 триллиона долларов. Благодаря этому, власти предотвратили потенциальный дефолт. По словам министра финансов Джанет Йеллен, если бы закон не был одобрен, то после 15 декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.