Автоэксперт Хайцеэр назвал омерзительной накрутку цен на машины дилерами

Москва, 17 декабря. Российские автолюбители столкнулись со значительным ростом цен на новые модели транспорта. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказался о ситуации в авторетейле.

Автомобильный рынок продолжает переживать рост стоимости на новые модели — в этом году показатель прибавил 20-25%. Кроме того, цены поднялись на дополнительное оборудование, при этом водителям не приходится рассчитывать на распродажи. Автоэксперт Ян Хайцеэр уверен: автомобильный рынок демонстрирует циничное отношение к потребителю, передает Общественная Служба Новостей.

«Это рыночная экономика, не нравится цена — не покупайте. Все происходит очень цинично. Мы вернулись во времена АвтоВАЗ-техобслуживания, когда продавец диктует условия покупателю. Тут выбор покупателя. Это омерзительно, неприятно, часто даже обман», — отметил автоэксперт.

При этом Хайцеэр назвал поведение продавцов вынужденным. На этом фоне стоимость машин на вторичном рынке начинает подбираться к ценам новых автомобилей. Поэтому эксперт убежден: конец 2021 года — не лучшее время для покупки личного транспорта.

Несмотря на тяжелую обстановку на рынке, автомобилисты еще могут найти модель по душе и по кошельку. Эксперты составили список бюджетных автомобилей до 1 млн рублей.