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Клирик Георгий назвал ответственность и надежность качествами идеального отца

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 16:02
Общество
Клирик Георгий назвал ответственность и надежность качествами идеального отца
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 декабря. Клирик храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» Георгий назвал качества идеального отца семейства и дал рекомендации по воспитанию детей.

Отец Георгий поделился своими представлениями о том, каким должен быть идеальный глава семейства. Лучшими качествами отца клирик считает ответственность и надежность. Главе семьи не следует пасовать перед внешними обстоятельствами и переносить их в семью. Кроме того, отец должен быть ориентиром для своих детей, подчеркнул клирик во время выступления в эфире программы «Вертикаль», которая прошла в медиацентре «Патриот». Также отец Георгий дал советы по воспитанию детей.

«Само наказание как форма воспитания, она нормальная. Вопрос в том, что часто мы не умеем пользоваться этим инструментом правильно, как и другими инструментами. Наказание должно быть адекватным, и ребенок должен понимать, за что это наказание, он должен быть согласен с ним внутренне. Наказание не должно исходить, когда я неуравновешен. Это задача для взрослого трудная, но ребенку также трудны очень многие вещи, поэтому, естественно, что дети воспитывают нас», — объяснил клирик.

Отец Георгий добавил, что наказание должно быть уместно и соразмерно поступку. Форму наказания тоже следует выбирать разную. Иногда достаточно одного взгляда, а чем раньше отец принимает участие в жизни ребенка и формирует авторитет, тем проще в качестве меры воспитания обойтись разговором или правильным словом, подытожил клирик.

При этом родителям не следует становиться друзьями для своих детей, считает психолог из Дагестана Патимат Нурмагомедова. Ребенок должен видеть в матери и отце защиту.

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