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Гендиректор «Мегалайна» рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию ТПУ
Общество
Гендиректор «Мегалайна» рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию ТПУ
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Проект развития бывшей стройплощадки «Горская» будет направлен в том числе на экологическое развитие Курортного района. Об этом в ходе брифинга в медиацентре «Патриот» заявил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Как известно, на повестке дня у крупной строительной компании — проект по развитию промышленной зоны «Горская», которая сегодня находится в заброшенном состоянии. На территории площадью 110 га, где полно несанкционированных свалок и гор строительного мусора, «Мегалайн» планирует возвести современное общественно-деловое пространство.

«Мы планируем создание настоящего зеленого города в рамках единой экосистемы. Безусловно, мы будем максимально стараться и планируем сохранить существующую там природную среду. К тому же там будет создано множество экологических точек для туризма: непосредственно на территории будут экотропы, велодорожки», — говорит о проекте Геннадий Корупятник.

Гендиректор «Мегалайна» рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию ТПУ
Федеральное агентство новостей /

Согласно концепции, драйверами развития «Горской» станут четыре направления: IT-деревня в формате инновационного кластера, промышленно-складские объекты по типу light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер. Все эти тематические и высокотехнологичные зоны, что важно, будут построены с опорой на экологические стандарты и заботу об окружающей среде.

«Думаю, сам факт нашего входа на эту территорию, как и ликвидация огромного количества свалок, — это уже большой шаг для улучшения экологии того района. После того как мы возведем все сооружения, обстановка, я думаю, станет только лучше, в том числе для экологического туризма», — подчеркивает гендиректор «Мегалайна».

Гендиректор «Мегалайна» рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию ТПУ

Планируется, что первые объекты в районе Горской появятся в 2024 году. В это же время мы увидим, как в Приморском районе Петербурга появится и будет введен в эксплуатацию первый транспортно-пересадочный узел — итог уже другого проекта «Мегалайна».

Транспортно-пересадочный узел, или ТПУ, представляет собой современный пассажирский комплекс, объединяющий подземный и наземный транспорт, что помогает перераспределить пассажиропоток. Для Северной столицы это весьма актуально: за последние 30 лет нагрузка на транспортную сеть здесь увеличилась более чем в два раза. И если стандарты качества жизни за это время изменились, то пассажирская инфраструктура, увы, не соответствует современным требованиям.

«Первый, пилотный проект мы намереваемся и планируем построить на «Старой Деревне». Это, наверное, один из самых сложных объектов нашего города, ведь там сходится сразу пять видов транспорта: это метро, трамвайное, троллейбусное и автобусное движение, а еще железная дорога, — рассказывает Геннадий Корупятник. — Сейчас там очень неприглядная ситуация и, конечно, никакого архитектурного обустройства там нет. Мы предлагаем это накрыть единым куполом стилобата, чтобы все пересадочные процессы происходили по принципу «сухие ноги». И безусловно, мы хотим полностью обновить всю транспортную инфраструктуру: обустроить новые остановки, все это оснастить автоматами по продаже билетов и навигационными стелами».

Гендиректор «Мегалайна» рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию ТПУ
wikipedia.org / Alex 'Florstein' Fedorov

Разумеется, «Старая Деревня» не единственная болевая точка на транспортно-логистической карте города. Среди подобных, по оценкам компании, — станции «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков» в Невском районе, а также станция «Гражданский проспект» в Калининском районе. С них и стартует большое и серьезное обновление всей транспортной системы города, отстающей в развитии от столичной на пару десятков лет.

«Вообще, мы наметили девять первоочередных точек, которые мы постараемся поочередно запустить в работу по мере взаимодействия с городом, а также готовности законодательной базы, поскольку там еще предстоит большая работа. Но мы уверены, что город тоже пройдет свою часть пути, и мы начнем в следующем году этот большой проект. Я думаю, в течении 10-15 лет вся программа просто обязана быть реализована. Но мы стремимся сделать это в нынешнем десятилетии, то есть до конца 20-х», — резюмирует Геннадий Корупятник.

Накануне «Мегалайн» представил оба проекта на заседании наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством президента России Владимира Путина. Компания обратилась к российскому лидеру с просьбой поддержать реализацию идей, чтобы появление первого ТПУ и реконструкция «Горской» состоялись в планируемые сроки.

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Все новости / Общество / Гендиректор «Мегалайна» рассказал, какую пользу Петербургу принесут проекты по развитию «Горской» и созданию ТПУ
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