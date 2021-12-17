Шахназарова и Ярилову назвали людьми года в сфере культуры

Москва, 17 декабря. Автор фильма «Курьер» Карен Шахназаров и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова вошли в список главных культурных деятелей 2021 по версии газеты «Культура».

Издание решило возобновить традицию, появившуюся еще в 1990-е годы: тогда редакция оценивала вклад российских деятелей в сферу искусства. Накануне новогодних праздников журналисты решили вновь поделиться списком персон, которые были признаны «топ-менеджерами» отрасли в 2021 году.

Звание «Человек года в сфере культуры» по версии газеты «Культура» получили режиссер Карен Шахназаров, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, а также худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас, режиссеры Алексей Чупов и Наталья Меркулова, писатель Софья Багдасарова и другие деятели искусств. Полный список появился в печатном выпуске издания.

Журнал Time также подвел итоги года. Редакция издания признала миллиардера Илона Маска Человеком года за воплощение главных тем, которые оказались на повестке в 2021 году.