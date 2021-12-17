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Сотрудники службы спасения в Волгограде вызволили застрявшего в заборе детсада олененка

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:51
Общество
Сотрудники службы спасения в Волгограде вызволили застрявшего в заборе детсада олененка
pxhere.com

Волгоград, 17 декабря. Молодой олень застрял в металлической ограде детского сада. Сотрудники муниципальной службы спасения вызволили лесного зверя и отпустили на волю. Инцидент произошел в Волгограде.

Олененок запутался в металлических прутьях ограды детского сада №250. Животному не удавалось самостоятельно выбраться. На помощь приехали спасатели.

«Необычный вызов поступил на пульт оперативного дежурного глубокой ночью пятницы, 17 декабря. Волгоградцы рассказали, что в металлической ограде детского сада № 250 по адресу: Фадеева, 17, застрял олень», — поделились в муниципальной службе спасения.

Сотрудники приехали на место, аккуратно раздвинули металлические прутья забора и вытащили олененка. После этого лесного зверя отвезли в естественную среду обитания.

Тем временем героем недели в социальных сетях стал житель Бурятии. Мужчина ехал из поселка и увидел корову с теленком. Новорожденный малыш не мог самостоятельно передвигаться из-за холода. Житель Бурятии отогрел теленка в машине.

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