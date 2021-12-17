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Организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин оценил роль отца в воспитании ребенка

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:51
Общество
Организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин оценил роль отца в воспитании ребенка
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 декабря. Организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин объяснил, какую роль в семье и в воспитании детей играет отец.

Как правило, именно папа является источником уверенности и авторитета. Отец — олицетворение дисциплины и порядка. Но, к сожалению, в наше время очень часто можно встретить неполные семьи, где ребенка воспитывает мама или бабушка, отметил специалист.

«Неполные семьи — это наша общая большая беда. Ведь именно отец учит ребенка стойкости, твердости. Мужчина показывает, как преодолевать проблемы, ставить цели и достигать их. Это то, чему отец должен учить свое чадо», — объяснил Тарабукин в эфире программы «Вертикаль» в медиацентре «Патриот».

Кроме того отец представляет собой наиболее естественный для ребенка источник познания о мире, труде и технике. Часто папа помогает выбрать будущую профессию и создает социально полезные цели и идеалы.

«Многих из нас воспитывали женщины, но роль отца, на мой взгляд первична. Ведь именно мужчина должен научить ребенка созидать вместе с остальными и провести его по пути к человеческому обществу», — заключил эксперт.

Автор проекта «Усатый нянь» также призвал не огораживать детей от темы смерти. Говорить о ней необходимо в понятной и доступной для них форме.

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дети семья воспитание отцовство тарабукин
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