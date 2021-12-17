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Певица Диана Анкудинова может представить Россию на Евровидении в 2022 году

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:47
Общество
Певица Диана Анкудинова может представить Россию на Евровидении в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 17 декабря. Юная певица Диана Анкудинова может поехать на Евровидение в следующем году от России. На успех исполнительницы надеются продюсеры проекта «Шоумаскгоуон», где она недавно стала победительницей.

Особенно в кандидатуре молодой певицы заинтересован гендиректор и создатель главных развлекательных проектов канала НТВ Тимур Вайнштейн. Отмечается, что он давно следит за творчеством певицу и поддерживает ее, сообщает издание Super.

Среди претендентов на участие в Евровидении-2022 также оказался певец Александр Панайотов, которого продюсирует Григорий Лепс. В этом году в числе кандидатов оказалась певица Клава Кока. Также в список попали 16-летний певец Ваня Дмитриенко, тиктокер Даня Милохин и рэпер Егор Крид.

Ранее стало известно, что представительница России на «Детском Евровидении» певица Таня Меженцева будет выступать под номером семь по итогам жеребьевки. Об этом сообщили в пресс-службе академии Игоря Крутого.

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Все новости / Общество / Певица Диана Анкудинова может представить Россию на Евровидении в 2022 году
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