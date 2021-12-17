Комик Тамби Масаев спросил у Реввы, как ему удалось из гадкого утенка стать красавцем

Александра Ревву называют главным мачо страны. Удивительные изменения произошли с ним за последние годы. Он стал более спортивным, кардинально сменил имидж и стал по-другому относиться к жизни.

На изменения звезды обратили внимание и ведущие популярного YouTube-шоу «Что было дальше?».

«Как ты превратился в красавца? В какой момент был вот этот переход?» — спросил у гостя Тамби Масаев. «Да! Прикинь! Comedy Club, 2005 год — урод уродом! А говорят: «Самый красивый человек», — подключился к коллеге комик Алексей Щербаков.

Умеющий смеяться над собой 47-летний Александр Ревва был вынужден согласиться с комиками. По его словам, раньше он страшно комплексовал по поводу своей внешности.

«Я не могу смотреть на свои фотографии. Там абзац! Страшно! Я все фотографии сжег, хотя в интернете они все равно есть», — заявил артист.

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По словам гостя, ему помогло то, что он говорил себе каждый день, что является самым красивым в мире.

«Каждый день говори в зеркало, что ты самый красивый!» — раскрыл секрет своей привлекательности комик.

Зрители, которые ранее неоднозначно относились к передаче, критикуя его создателей за нерадивое отношение к гостям, на этот раз отметили, что от выпуска шоу они остались в восторге.

Поклонники передачи указали, что ведущие наконец смогли избавиться от традиционного им грубого поведения.

«Выпуск с Реввой для меня лучший просто! Настолько весело, без злобы, на позитиве! Могут же!» — комментируют пользователи новый выпуск.

Отметили многие и выдержку гостя выпуска.