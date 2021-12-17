Нардеп Бурмич предупредил о возможном начале войны на Украине

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский может развязать большую войну, если не найдет иного выхода из сложившейся сейчас непростой ситуации. Такое мнение высказал народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич.

Политик отмечает, что в настоящий момент украинский лидер оказался под серьезным давлением как со стороны Запада, так и внутри государства. По словам нардепа, Евросоюз и США ждут от Киева выполнения Минских соглашений, однако Зеленский категорически не хочет этого делать, хотя ранее согласился с формулой Штайнмайера.

«Естественно, на Западе увидели, что Зеленский задает вопросы, которые не хочет решать в силу разных причин. Было заявлено о том, что Зеленский не сможет идти по Минским соглашениям, выполнять формулу Штайнмайера — ему легче отказаться. Вы представляете, президент откажется от того, что сам недавно подписал. Он не будет выполнять то, что ему рекомендуют все его, так сказать, стратегические партнеры. Что будет с этим президентом?», — заявил Бурмич в эфире канала UKRLive.

Представитель партии ОПЗЖ напоминает, что рейтинг Владимира Зеленского внутри Украины тоже стремительно падает. Более того, на фоне энергетического и экономического кризисов в Киеве уже начали проходить акции протеста, и ситуация будет только ухудшаться.

«Зеленский мог бы заручиться внутренней поддержкой, мог бы опереться на свой народ, если бы народ сказал, что у нас хороший президент, нам стало жить лучше. Но сегодня мы понимаем, что на Украине через месяц на улицы выйдут люди, потому что Зеленский и простых людей, и бизнес обложил такими ценами и тарифами, которые невозможно платить. А почему? Потому что это все разворовывается», — объяснил политик.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Верховной рады отмечает, что украинский лидер оказался в сложной ситуации. Под таким давлением он вполне может согласиться на предложение развязать серьезную войну, чтобы отвлечь внимание граждан и Запада от уже имеющихся проблем.

«Сверху давят, у народа поддержки нет, местные политики хотят продолжать банкеты, так же грабить, продавать газ по мировым ценам, добывая его у нас. Вот тут я думаю, что горячие головы могут подсказать Зеленскому начать войну или спровоцировать ее. Это единственный выход», — предупреждает депутат Анатолий Бурмич.

При этом нардеп уверен, что власти Украины, наоборот, должны сделать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий и не позволить втянуть страну в очередной военный конфликт, который окончательно разрушит Незалежную.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич ранее раскрыл, как на Западе хотят решить вопрос с Донбассом.