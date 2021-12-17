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Госдума в третьем чтении приняла закон о введении Fan ID

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:40
Спорт
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении Fan ID
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 17 декабря. Законопроект о введении в России паспорта болельщика (Fan ID) для пропуска на спортивные мероприятия приняли в окончательном, третьем чтении в Госдуме.

Законопроект вносит поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Согласно ему, правительство России составит список спортивных соревнований, на которых будет необходимо предъявлять паспорт болельщика.

«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.

Получить паспорт болельщика можно после подачи заявления на портале госуслуг. Власти могут отказать в выдаче Fan ID из-за информации о нарушениях общественного порядка на соревнованиях или сведений «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния», отмечается в сообщении Госдумы.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что не поддерживает идею введения паспортов для болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.

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fan id спортивные мероприятия госудма
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