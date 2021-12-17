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Брошь в виде Щелкунчика украсила наряд главы ЦБ на пресс-конференции по ключевой ставке

Экономика
Брошь в виде Щелкунчика украсила наряд главы ЦБ на пресс-конференции по ключевой ставке
Prt Scr facebook.com  /  @cbr.ru

Москва, 17 декабря. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в этот раз появилась на публике с брошью в виде Щелкунчика. Регулятор вновь повышает ключевую ставку, о чем пишет РБК.

Брошка-Щелкунчик оказалась надета на пиджак главы Центробанка на пресс-конференции регулятора по ключевой ставке. Сегодня главный финансовый регулятор страны принял решение в очередной раз поднять значение ставки. Индикатор вырос на 1%, до 8,5% с 7,5%.

Соответственно, значение ключевой ставки поднялось до исторического максимума, наблюдаемого с октября 2017 года. Это уже седьмое повышение показателя подряд. Центробанк приступил к ужесточению денежно-кредитной политики с весны этого года, а ставка с тех пор прибавила 4,25%.

Сейчас увеличение индикатора не стало неожиданностью для аналитиков. К примеру, порядка 80% опрошенных американским агентством Bloomberg специалистов по экономике заявили, что ожидали роста ставки на 1 п.п.

Набиуллина достаточно часто приходит на мероприятия по ставке, надевая различные броши. Согласно заявлениям самой главы Банка России, такие украшения представляют собой один за вариантов взаимодействия с общественностью. Помимо этого, председатель регулятора отметила, что многие пытаются объяснить смысл ее нарядов более широко, чем есть на самом деле.

Впервые символическая брошь оказалась на Набиуллиной в марте прошлого года. Тогда это была неваляшка. Впоследствии глава ЦБ РФ надевала домик, голубя, букву V, а также золотую подкову, снегиря, ястреба и дождевую тучу. В предыдущий раз это был лук со стрелой.

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набиуллина центробанк инфляция ключевая ставка щелкунчик брошь
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