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Звезда «Утиной охоты» Семчев назвал «скверной» уборку заснеженных улиц

Общество
Звезда «Утиной охоты» Семчев назвал «скверной» уборку заснеженных улиц
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 17 декабря. Заслуженный артист России Александр Семчев заявил о неубранном снеге в московских дворах. По его словам, уже пора жаловаться мэру города Сергею Собянину. В Петербурге ситуация с уборкой снега также вызывает вопросы. Ранее на нее пожаловался народный артист Иван Краско, а актер Михаил Боярский призвал горожан быть осторожнее.

Александр Семчев призвал найти ответственных за плохую уборку снега в российской столице. Он отметил, что жилищные компании должны привести дворы в нормальный вид.

«Во дворах скверно, не убирают. Пора пожаловаться Сергею Собянину. Надо найти тех, кто за это отвечает. Людей поставили на эту работу, необходимо «Жилищнику» указать, чтобы они приводили район в порядок», — заявил Семчев РЕН ТВ.

Ранее известный советский и российский актер Михаил Боярский посоветовал жителям Петербурга остерегаться падающих с крыш домов сосулек. Он порекомендовал жителям города быть осторожнее. Угроза падения сосулек стала в Петербурге актуальной в последние дни после непогоды. Жители Северной столицы также жалуются на плохую уборку дворов и улиц от снега, в то время как власти города и губернатор Александр Беглов стараются не комментировать сложившуюся ситуацию.

Российские артисты также поддержали обращение актера Ивана Краско к президенту России Владимиру Путину с жалобой на плохую уборку улиц от снега в Петербурге. По словам 91-летнего народного артиста, он бы с радостью вышел из дома и сходил в магазин или театр, но просто не может этого сделать.

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москва плохая уборка снега александр семчев
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