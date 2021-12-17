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За минувшую неделю в регионах России открывали заводы и разрабатывали авиадвигатели
Общество
За минувшую неделю в регионах России открывали заводы и разрабатывали авиадвигатели
rostec.ru  /  Ростех

Москва, 10 декабря. Эксперты издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор примечательных событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за неделю с 10 по 17 декабря.

Пермская «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) форсирует разработку демонстратора нового авиадвигателя ПД-35, предназначенного для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. На создание первого отечественного авиадвигателя подобного класса было выделено более 44 миллиардов рублей.

В Челябинской области компания ОМК наладила первое в России производство продукции для нефтегазовых и атомных объектов методом холодной деформации. В эксплуатацию введены два пресса для изготовления крутоизогнутых отводов, применяемых при монтаже трубопроводов на нефтегазовых и атомных объектах.

Магнитный сорбционный материал для ликвидации разливов нефтепродуктов разработали саратовские ученые. Данный сорбент можно собирать с поверхности воды при помощи катера с электромагнитом и бункером. Такая технология повышает степень очистки воды до 99%.

Завод по производству модулей для многоэтажного строительства быстровозводимых домов мощностью до 340 тысяч квадратных метров жилья ежегодно будет построен на Сахалине. Регион станет первым в мире, где будет использована конвейерная технология жилищного строительства.

Промышленные предприятия Волгограда за девять месяцев текущего года нарастили выпуск импортозамещающей продукции на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на сумму в 57 миллиардов рублей. Лидирующие позиции в регионе сохраняют предприятия металлургической и химической отраслей.

В Дагестане завершается строительство цеха по производству концентрированных кормов для скота. Ввод в эксплуатацию нового цеха мощностью более 4 тысяч тонн кормов в год состоится уже в этом году.

Новый цех по шоковой заморозке продукции растениеводства мощностью в 300 килограммов в час готового продукта запущен в Новгородской области. Шоковой заморозке планируется подвергнуть все овощи «борщевой» группы, а также грибы и ягоды.

Унэгэтэйский плодоовощной завод в Бурятии готов начать выпуск классического «советского» киселя. Модернизированный цех будет производить напиток, в состав которого входят картофельный крахмал, местные ягоды и дикоросы.

Новая роботизированная ферма на 140 голов крупного рогатого скота откроется в Коми в 20-х числах декабря. Использование роботов-дояров значительно увеличит объем производства молока. Инвестиции в проект составили около 66 миллионов рублей.

Тюменским хирургам удалось провести редкую операцию по замещению нерва. Удачная реконструкция поврежденных нервных участков выполнена двумя операционными бригадами в составе двух травматологов-ортопедов и нейрохирурга.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений регионов России, который подготовили эксперты издания «Капитал страны». Они рассказали о значимых достижениях регионов России за неделю с 3 по 10 декабря.

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