Путин считает реалистичными планы по достижению РФ углеродной нейтральности к 2060 году

Москва, 17 декабря. Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году — это абсолютно реалистичные планы, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он уточнил, что российский рынок торговли карбоновыми единицами оценивается в 50 млрд долларов. Вместе с этим у России в этом сегменте есть конкурентные преимущества, подчеркнул президент.

В октябре глава государства сообщил, что Россия рассчитывает достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Он также рассказал, что в ближайшие десять лет РФ рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе. В то же время президент заявил, что климатическая повестка не должна становиться инструментом для продвижения политических интересов отдельных стран.

Владимир Путин ранее сообщил, что российская экономика полностью восстановилась от пандемии еще в середине года. При этом он объявил, что России предстоит трансформация всей экономической жизни.