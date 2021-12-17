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Украинские политики Мураев и Михальчишин поругались в прямом эфире из-за трагедии в Одессе

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 15:26
Политика
Украинские политики Мураев и Михальчишин поругались в прямом эфире из-за трагедии в Одессе
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 17 декабря. Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев и экс-нардеп Верховной рады Юрий Михальчишин устроили скандал в прямом эфире.

Политики стали гостями программы «Народ против с Наташей Влащенко» на телеканале «Украина-24». Речь шла о резонансных событиях, в которых погибли люди. Как отметил Мураев, правоохранители должны разобраться в ситуации с расстрелом людей на Майдане, событиями в Одессе в 2014 году, а также атакой на воинскую часть и органы власти в Мариуполе.

«Чтобы не было споров, нужно справедливое расследование. Нужен вердикт суда. Мы так будем ссориться и ругаться, и кроить Украину на новый лад, пока не найдем компромисс. А компромисс мы найдем, когда накажем виновных, когда получим ответы на все вопросы», — высказался Мураев.

Украинские политики Мураев и Михальчишин поругались в прямом эфире из-за трагедии в Одессе
facebook.com / Евгений Мураев

Такая точка зрения не понравилась Михальчишину, который устроил скандал. Он назвал эти требования «пророссийским нарративом». Экс-нардеп потребовал от Мураева не считать события преступлениями. По его словам, благодаря украинским военнослужащим Мариуполь остался под контролем Украины в 2014 году.

«Это пророссийские нарративы, когда ставят в один ряд события на Майдане, где расстреляли 100 невооруженных людей, и события в Одессе, события в Мариуполе. Наши военные отбили нападение на свою часть, отбили атаку на горсовет и МВС, и город остался под контролем Украины», — заключил бывший парламентарий.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Украина превращается в проект «анти-Россия» — озлобленное и постоянно просящее государство. По его словам, Киев по многим вопросам действует в ущерб своим же интересам.

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Все новости / Политика / Украинские политики Мураев и Михальчишин поругались в прямом эфире из-за трагедии в Одессе
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